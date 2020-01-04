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Meltem Miraloğlu Amerikalı eşinden ayrıldı mı? Açıklama geldi!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle ünlenen ve Patrick isimli 80 yaşındaki ABD'li iş adamıyla evliliğiyle olay olan Meltem Miraloğlu'ndan ayrılık açıklaması geldi.

Meltem Miraloğlu Amerikalı eşinden ayrıldı mı? Açıklama geldi!
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“Hayat Devam Ediyor” dizisinin çocuk gelini olarak ününe kavuşan Meltem Miraloğlu birkaç ay önce Patrick isimli 80 yaşındaki Amerikalı işadamıyla evlenmiş ve gündem olmuştu. Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde evden kaçarak eşinden ayrıldığı haberlerine açıklık getirdi.

"Patrick ile aramız iyi!"

Meltem Miraloğlu'nun son olarak "cehenneme düştük" paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmiş, bu paylaşımı ayrılığıyla ilgili olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Genç oyuncu ayrılık iddialarını ise, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi” sözleriyle yalanladı.

Yeni hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

“Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum.”

 

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