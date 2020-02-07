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Yatak odası dekorasyonu nasıl olmalı yumuşak halı kullanın!

Yatak odasınıza küçük değişikliklerle fresh bir hava yaratabilirsiniz. Bu değişiklikler hem evinizin havasını hem de ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek!

Yatak odası dekorasyonu nasıl olmalı yumuşak halı kullanın!
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Yatak odanızda aynı görüntüyü görmekten sıkıldıysanız odanızda değişiklik yapmanın tam sırası. Fresh bir yatak odası oluşturmak hayal değil. Yapacağınız dekorasyona dair fikir oluşturmanızı sağlayacak önerileri derledik. İşte daha ferah bir yatak odası dekorasyonu için tüyolar...

Mevsimsel çarşaflar 

Mevsim değişikliklerine mutlaka dikkat edin. Kış aylarında kalın ve pamuklu çarşaflar tercih ederseniz içiniz ısınacak ve kendinizi rahat ve mutlu hissedeceksiniz. Fakat bu rahatlığı ve mutluluğu sürdürmek istiyorsanız havalar ısınmaya başladığında yatağınıza daha ince çarşaflar sermeyi unutmayın.

Yumuşak halı 

Ayak tabanınızda yaklaşık olarak 7000 reseptör olduğunu biliyor muydunuz? Yani ayaklarınıza değen yumuşak halıların rahatlatmadaki etkisi oldukça önemlidir. Bu nedenle yumuşak bir halı alarak yatak odanıza sermenizi öneriyoruz. Bu sayede yatak odanızda yürürken daha ferah ve mutlu hissedeceksiniz.

Duvar rengi 

Görsel olarak çekici bulduğunuz rengi duvarınızda kullanmaktan çekinmeyin. Bu sizi daha iyi hissettirecektir. Koyu renkler yerine yumuşak renkleri tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Işık 

Yatak odanızı dış dünyaya kapatırsanız hapishaneden bir farkı kalmaz. Bunun yerine pencerelerinize özen gösterin ve görsel olarak çekici perdeler kullanın. Perdelerinizi açıp geceleri de kapatma alışkanlığı kazanmanız da sizi olumlu yönde etkileyecektir.

Depolamak 

Yatak odanızda düzenli bir görüntü elde edin.  Alan ne kadar az meşgul olursa o kadar rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olacaktır. Bu yüzden odanızın dağınık kalmasını engelleyin ve fazla göz yorucu detaylardan uzak durun.

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