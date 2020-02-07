Reynmen 'den yeni albüm

Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında Nisan ayında Avrupa’nın 10 büyük şehrinde gerçekleştireceği devasal konserler öncesinde ‘’RNBESK ‘’adlı albümünü dinleyici ile buluşturdu.

Albümün çıkış parçası olan LEİLA’ ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen ; Yeni şarkısı ‘’LEİLA’’ çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda bir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye’de birinci sıraya kadar yükseldi.

Albüm de yer alan diğer şarkılarına da klip çekecek olan Reynmen, mart ayında Sürpriz bir isimle ayrıca feat yapacak. En küçüğü 4 bin, en büyüğü 18 bin kişilik yerlerde sahne alacak Reynmen sahne üzeri çalışmalarına Şubat ayı ortasında başlayacak.

Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında gerçekleşecek olan REYNMEN ‘in satışta olan konser tarihleri sırayla şöyle;

5 NİSAN Munchen –Zenıth

10 NİSAN Zurıch –Hallenstadıon

11 NİSAN Wıen –Hallmann Dome

12 NİSAN Berlin –Velodrom Ufo

13 NİSAN Frankfurt- Jahrhunderthalle

15 NİSAN Herttogenbosch –Main Stage(Brabanthallen)

17 NİSAN Ludwıgsburg –MHP Arena

18 NİSAN Köln- Lanxess Arena

19 NİSAN Dortmund –Warsteıner Music Hall