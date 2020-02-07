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Reynmen 'den yeni albüm

Albümün çıkış parçası olan LEİLA’ ya klip çeken Reynmen ; Yeni şarkısı ‘’LEİLA’’ çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girdi.

Reynmen 'den yeni albüm
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Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında Nisan ayında Avrupa’nın 10 büyük şehrinde gerçekleştireceği devasal konserler öncesinde ‘’RNBESK ‘’adlı albümünü  dinleyici ile buluşturdu.

 Albümün çıkış parçası olan LEİLA’ ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen ;  Yeni şarkısı ‘’LEİLA’’ çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda  bir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye’de birinci sıraya kadar yükseldi.

Albümün çıkış parçası olan LEİLA’ ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen ;  Yeni şarkısı ‘’LEİLA’’ çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya

 Albüm de yer alan diğer şarkılarına da klip çekecek olan Reynmen, mart ayında Sürpriz bir isimle ayrıca feat yapacak. En küçüğü 4 bin, en büyüğü 18 bin kişilik yerlerde sahne alacak Reynmen sahne üzeri çalışmalarına Şubat ayı ortasında başlayacak.

Albümün çıkış parçası olan LEİLA’ ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen ;  Yeni şarkısı ‘’LEİLA’’ çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya

Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında gerçekleşecek olan REYNMEN ‘in satışta olan konser tarihleri sırayla şöyle;

 5 NİSAN  Munchen –Zenıth

10 NİSAN  Zurıch –Hallenstadıon

11 NİSAN  Wıen –Hallmann Dome

12 NİSAN  Berlin –Velodrom Ufo

13 NİSAN  Frankfurt- Jahrhunderthalle

15 NİSAN  Herttogenbosch –Main Stage(Brabanthallen)

17 NİSAN  Ludwıgsburg –MHP Arena

18 NİSAN  Köln- Lanxess Arena

19 NİSAN   Dortmund –Warsteıner Music Hall

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