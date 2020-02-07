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Saç boyamadan önce dikkat edilmesi gerekenler neler saçınızın ne kadar yıpranacağını sorun!

Saçlarınızı boyatırken kötü sonuçlarla karşılaşmamak için bazı önlemler almanız gerekiyor. İşte saçınızı boyatmadan önce kuaförünüze sormanız gereken sorular!

Saç boyamadan önce dikkat edilmesi gerekenler neler saçınızın ne kadar yıpranacağını sorun!
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Saç bir kadının güzelliğini gösteren en önemli unsunlardan. Saçınızda yapacağınız değişiklikler bu yüzden her zaman önem taşıyor. Kuaförünüze saçlarınızı boyatmadan önce muhakkak danışmanız gereken konular var. Seçeceğiniz rengin teninizle uyumu, saçınızın yıpranıp yıpranmayacağı bu konulardan bazıları. İşte saç renginizi değiştirmeden önce kuaförünüze sormanız gereken sorular!

Saçlarınız ne kadar yıpranacak?

Saçlar işlem gördükten sonra yıprandıysa bunu geri almak mümkün olmuyor. Ancak saça uygulanan bazı müdahaleler ile yıpranma oranının yüzdesini azaltabilirsiniz. Bu neden ile saçınızı boyatmadan önce saçınızın yıpranma olasılığı ile ilgili bilgi alın. Saçınızı çok yıpratacak ürün ve işlemlerden uzak durun.

Saçlarımı kendim boyadığımda da aynı sonucu elde edebilir miyim?

Kuaförde saçınızı boyatmak kendi yaptığımızdan daha doğru bir davranış olabilir. Çünkü işin uzmanları beklenmedik saç zedelenmelerini önleyecektir. Bu noktada seçtiğiniz saç rengi ve tonu çok önemli. Evde daha koyu tonlar ile çalışmak kolay olabilir. Ancak daha açık ve parlak tonlara geçiş yapmak açıcı işlemler gerektireceğinden saçlarınızda istenmeyen tonlar görmemek için oldukça dikkatli olmanız gerekir.

Seçtiğiniz saç rengi, saç tipinize uygun mu?

Saçlarınız kıvırcık ya da kalın telli ise saçınızın rengi absorbe etmesi biraz zaman alacaktır. Saçınızda boya kaldığı sürece de bazı zedelenmeler görülebilir. Bu sebeple bitki özlü doğal boyaları tercih etmekte fayda var.

Yeni saç renginiz bakım gerektirecek mi?

Yeni saç renginiz, rengini korumak ve yıpranmamak için bazı özel bakım yöntemleri ve ürünlerine ihtiyaç duyabilir. Bu noktada bütçenizi ve zamanınızı gözden geçirip bunları karşılayabilme durumunuza göre karar vermelisiniz.

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