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Güvem eriğinin faydaları neler kabızlık sorununu gideriyor!

Halk arasında çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği vücuda inanılmaz faydalı bir besin. Üstelik kabızlığa birebir. İşte güvem eriğinin bilinmeyen faydaları!

Güvem eriğinin faydaları neler kabızlık sorununu gideriyor!
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Latince adı Prinus Spinosa olan güvem eriği halk dilinde çakal eriği olarak da adlandırılıyor. Ülkemizde genellikle Trakya bölgesinde yetişen güvem eriği sağlık için oldukça yararlıdır. Güvem eriği kanserden, şeker hastalığına; böbrek sağlığından, basur tedavisine her derde derman oluyor. İşte güvem eriğinin daha önce hiç duymadığınız yararları...

Kabızlığı giderir

İştahsızlık yaşayanlar için güvem eriği bulunmaz bir nimettir. Ayrıca kabızlık sorununu gidermede birebir bir besindir. Bunun için 50 gram güvem eriğini kaynatıp süzerek doğal bir ilaç elde edebilirsiniz. Sindirime iyi gelerek metabolizmayı düzenler. 

Zayıflamaya yardımcı

Ter bezlerinin çalışmasını sağlayarak yağ yakımına destek olan bir besindir. Böylelikle kolay kilo vermeye yardımcı olur. Bunun yanında uzun süre tok tutar. Güvem eriği zayıflamak isteyenler için doğal çözüm sunar. Abur cubur yeme ihtiyacının önüne geçer

Şekere hastalığını önler

Güvem eriği, içerisindeki antioksidan içeriği sayesinde şeker hastalığını önler. Şeker hastalarının kullanması uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir besindir. 

Kanserle savaşır

Kansere yol açan serbest radikalli hücreleri yok eder. Hücrelerin mutasyona uğrayıp bozulmasını önler. Kanserin oluşumunu engeller.

Kalp sağlığına iyi gelir

Kanda oluşan yağı ve toksinli hücreleri temizler. Bu yönüyle güvem eriği kalp ve damar tıkanıklığını önleyen bir besindir. Kötü kolesterolü düşürür.

Böbrek sağlığı

Güvem eriği böbrek ve mesane sağlığını koruyan bir meyvedir. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller. Ayrıca bu besin çok güçlü bir idrar söktürücüdür. 

Basur tedavisi

Özellikle erkeklerin hayatını olumsuz yönde etkileyen basur gibi sorunların giderilmesine yardımcıdır. Basur memelerindeki iltihabı azaltır. Burada oluşan sorunları engeller. 

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