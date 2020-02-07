Yorgunluk ve halsizliğe iyi gelen besinler neler omega 3 tüketin!

Kronik yorgunluk modern çağın getirdiği rahatsızlıklardan biri. Kişi her sabah uyandığında kendisini sürekli olarak yorgun ve halsiz hissediyorsa bu durum kronik yorgunluk sendromununun işareti oluyor. Ciddi bir hastalığa sebep olmadan muhakkak bir doktora görünmek gerekir. Çoğumuzun muzdarip olduğu bu sorunu günlük rutinimizde yapacağımız değişikliklerle ve doğal besinlerle çözmek mümkün. İşte yorgunluğu gidermenin sırrı!

Kronik yorgunluk nedenleri

Kronik yorgunluğun oluşma nedenleri kişinin yaş grubuna göre de değişiklik gösteriyor. Genç insanlarda iş stresi, kansızlık, depresyon veya düşük tansiyon gibi sebepler yorgunluğa neden olurken, daha yaşlılarda diyabet, börek, kalp ve karaciğer sorunları da yorgunluğa neden olabilir.

Kronik yorgunluğa sebep olan başlıca durumların başında depresyon geliyor. Yorgunluğun nedenleri araştırılırken doktorunuz tarafından tam kan testi, idrar tahlili, karaciğer enzimlerinin ölçülmesi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümü gibi testler istenebilir.

Yorgunluk ve halsizliğe ne iyi gelir?

Düzenli kahvaltı yapmak

Yeteri kadar su içmek

Omega 3 kaynakları

Yoğurt tüketimi

Yeşil ve beyaz çay tüketimi

Trans yağlardan uzak durmak

Kırmızı et ve yumurta tüketimi

Düzenli uyku ve spor yapmak

Aynı zamanda şekerleme yapmak, spor sonrası istirahat, yürüyüş yapmak vücut yorgunluğunuzu alır. Mate ve nane yapraklarıyla demlenen çay, uyarıcı etkiye sahip olup birkaç kabuk tarçınla kan şekerinizi dengeleyerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Bununla birlikte yeşil ve beyaz çay içmek vücut yorgunluğunu azaltır.

Uzun süren yorgunlukta hekime başvurmak önemli

Kronik yorgunluk durumu varsa uzman doktora görünebilirsiniz. Kandaki düşüklük, ruhsal çöküntü, d ve c vitamini eksikliği, sağlıksız beslenme kronik yorgunluk işaretidir. Kronik yorgunluğa düzenli uyku, sağlıklı beslenme iyi gelir.