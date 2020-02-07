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Karnabahar graten nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Karnabaharın herkesin sevdiği sebzeler arasında yer almadığı bir gerçek. Sizin için karnabaharı sevdirecek bir tarif hazırladık. İşte karnabahar graten tarifi!

Karnabahar graten nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
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Üzerinde erimiş kaşar ve karnabaharın uyumuyla enfes bir tat olan karnabahar graten tarifi sizi mest edecek. İçerisindeki süt ve sebzelerle harmanlanmış oldukça sağlıklı ve doyurucu bu lezzet sofralarınızın vazgeçilmezi arasında yer almalı. İşte karnabahar graten tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı!

Malzemeler:

2 yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Bir küçük karnabahar ve bir kaç parça brokoli
4 kaşık un
1 paket kabartma tozu
Birer tutam İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Karnabahar ve brokoliyi küçük parçalara ayırıp buharda yada suda hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ayrı bir kapta diğer bütün malzemeleri karıştırıp karnabahar ve brokoliyi ekleyin iyice karıştırıp orta boy borcama yayın. 190 derece ısınmış fırında kızarana kadar pişirin. En son kaşar rendesini ekleyin kızarınca fırından alın biraz dinlendirdikten sonra yoğurtla servis edin. Afiyet olsun!

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