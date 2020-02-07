search menu
search
close

Yüz felci neden olur soğuk havalardan korunmamak sebebi!

Kış aylarında kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk ve sert havalardan iyi korunmamak yüz felcine sebep oluyor. İşte yüz felcinin nedenleri ve korunma yolları!

Yüz felci neden olur soğuk havalardan korunmamak sebebi!
-A A+

Soğuk havanın yurdu etkisi altına aldığı şu günlerde sert ve rüzgarlı havalardan iyi bir şekilde korunmak gerekiyor. Aksi halde soğuk hava sebebiyle yüz felci gibi hastalıklar yaşanabiliyor. Konuşma zorluğu, baş ağrısı ve yüzde ağrı yüz felcinin belirtilerini oluşturuyor. Peki yüz felci neden olur? Tedavisi nasıldır ve korunmak için neler yapılmalı? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...

Soğuk havalardan korunmamak yüz felcine neden oluyor

Her yaştan insanda görülme ihtimali olan yüz felci vakaları özellikle kış aylarında artıyor. Bunun başlıca sebebi ise ani hava değişimi ile birlikte yüzün yeterince korunmaması oluyor. Özellikle sert rüzgârlı havalarda herhangi bir tedbir almadan dışarı çıkmak yüz felci riskini son derece arttırıyor. Yüz felci hızlı gelişebiliyor ve insan vücudunda 1-2 gün içerisinde kendini gösteriyor.

Yüz felci belirtileri

Yüz felcinin yüzde ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak ağrısı, kulak çınlaması, sese karşı hassasiyet, konuşma zorluğu, salyayı tutamama gibi semptomları bulunur.

Yüz felcinden korunma yolları

Soğuk ve rüzgarlı havada özellikle yüzünüzü ve kulaklarınızı iyi koruyun.
Islak saçlarla dışarı çıkmayın.
Ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olun. Çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama geçmek felç riskini artırabilir.
Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketerek hastalanma riskini minimize edin. Çünkü kış hastalıkları yüz felcine yatkınlığı arttırıyor.
Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açık bırakmamaya özen gösterin.
Hamilelerin soğuktan etkilenerek yüz felci geçirmesi daha muhtemeldir. Bu sebeple hamileler çok daha dikkatli olmalı ve yukarıdaki önerileri mutlaka yerine getirmelidir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Karnabaharı sevdiren tarif: Karnabahar graten Karnabaharı sevdiren tarif: Karnabahar graten
Yemek
Kuaförünüze bunları sormadan saçınızı boyatmayın! Kuaförünüze bunları sormadan saçınızı boyatmayın!
Saç
En Güncel Galeriler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Önceki Haberler
Reynmen 'den yeni albüm
Reynmen 'den yeni albüm
Kabızlığı bitiren mucize!
Kabızlığı bitiren mucize!
Yorgunluk ve halsizliği gidermenin sırrı burada!
Yorgunluk ve halsizliği gidermenin sırrı burada!
Mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Nusret'e New York'ta fareli protesto!
Nusret'e New York'ta fareli protesto!
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili bomba açıklama!
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili bomba açıklama!
ünlü fenomene korkunç dayak! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
ünlü fenomene korkunç dayak! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
Mor pijamalı hali sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı!
Mor pijamalı hali sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı!
Yorumlar