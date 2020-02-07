Yüz felci neden olur soğuk havalardan korunmamak sebebi!

Soğuk havanın yurdu etkisi altına aldığı şu günlerde sert ve rüzgarlı havalardan iyi bir şekilde korunmak gerekiyor. Aksi halde soğuk hava sebebiyle yüz felci gibi hastalıklar yaşanabiliyor. Konuşma zorluğu, baş ağrısı ve yüzde ağrı yüz felcinin belirtilerini oluşturuyor. Peki yüz felci neden olur? Tedavisi nasıldır ve korunmak için neler yapılmalı? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...

Soğuk havalardan korunmamak yüz felcine neden oluyor

Her yaştan insanda görülme ihtimali olan yüz felci vakaları özellikle kış aylarında artıyor. Bunun başlıca sebebi ise ani hava değişimi ile birlikte yüzün yeterince korunmaması oluyor. Özellikle sert rüzgârlı havalarda herhangi bir tedbir almadan dışarı çıkmak yüz felci riskini son derece arttırıyor. Yüz felci hızlı gelişebiliyor ve insan vücudunda 1-2 gün içerisinde kendini gösteriyor.

Yüz felci belirtileri

Yüz felcinin yüzde ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak ağrısı, kulak çınlaması, sese karşı hassasiyet, konuşma zorluğu, salyayı tutamama gibi semptomları bulunur.

Yüz felcinden korunma yolları

Soğuk ve rüzgarlı havada özellikle yüzünüzü ve kulaklarınızı iyi koruyun.

Islak saçlarla dışarı çıkmayın.

Ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olun. Çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama geçmek felç riskini artırabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketerek hastalanma riskini minimize edin. Çünkü kış hastalıkları yüz felcine yatkınlığı arttırıyor.

Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açık bırakmamaya özen gösterin.

Hamilelerin soğuktan etkilenerek yüz felci geçirmesi daha muhtemeldir. Bu sebeple hamileler çok daha dikkatli olmalı ve yukarıdaki önerileri mutlaka yerine getirmelidir.