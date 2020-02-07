Elmalı tart nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Elmanın içine girdiği her tarif gibi bayılacağınız bir tatlıyla daha karşınızdayız. Tarçınla özdeşleşen nefis harcı, tam kıvamında tart hamuruyla bu tada doyum olmaz. Bir dilim asla yetmeyecek! Üstelik yapılışı da çok kolay. Peki bu enfes elmalı tart için gerekli malzemeler neler? Nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtları içeriğimizde...

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Elmalı harç için:

4 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine:

Pudra şekeri

Yapılışı:

Elmaların kabuklarını soyup rendeleyelin. Tarçını ve şekeri de ekleyerek pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bir kapta yumurta, tereyağı, şekeri iyice elinizle karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar eklin, ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru 15 dk kadar dinlenmeye bırakın. Süre bitiminde hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayırın. Kalan hamuru orta boy borcam tepsisi kadar oklava ile açın. Yağlanmış tepsiye yerleştirip elmalı harcı dökün ve yayın. Portakal büyüklüğündeki hamuru da açıp şeritler kesip üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...