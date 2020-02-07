search menu
search
close

Elmalı tart nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Tatlıların vazgeçilmezi elma ve tarçının uyumuyla muhteşem bir lezzete hazır olun. İşte benzersiz tadıyla elmalı tart tarifi...

Elmalı tart nasıl yapılır enfes bir lezzet!
-A A+

Elmanın içine girdiği her tarif gibi bayılacağınız bir tatlıyla daha karşınızdayız. Tarçınla özdeşleşen nefis harcı, tam kıvamında tart hamuruyla bu tada doyum olmaz. Bir dilim asla yetmeyecek! Üstelik yapılışı da çok kolay. Peki bu enfes elmalı tart için gerekli malzemeler neler? Nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtları içeriğimizde...

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı 
1 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un

Elmalı harç için:

4 adet orta boy elma
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine:

Pudra şekeri

Yapılışı:

Elmaların kabuklarını soyup rendeleyelin. Tarçını ve şekeri de ekleyerek pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Bir kapta yumurta, tereyağı, şekeri iyice elinizle karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar eklin, ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru 15 dk kadar dinlenmeye bırakın. Süre bitiminde hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayırın. Kalan hamuru orta boy borcam tepsisi kadar oklava ile açın. Yağlanmış tepsiye yerleştirip elmalı harcı dökün ve yayın. Portakal büyüklüğündeki hamuru da açıp şeritler kesip üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Daha ferah bir yatak odası için... Daha ferah bir yatak odası için...
Dekorasyon
Tüketildikten 1 saat sonra vücuttaki toksinleri atıyor! Tüketildikten 1 saat sonra vücuttaki toksinleri atıyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Önceki Haberler
Karnabaharı sevdiren tarif: Karnabahar graten
Karnabaharı sevdiren tarif: Karnabahar graten
Kuaförünüze bunları sormadan saçınızı boyatmayın!
Kuaförünüze bunları sormadan saçınızı boyatmayın!
Soğuk havalarda gelen tehlikeye dikkat!
Soğuk havalarda gelen tehlikeye dikkat!
Reynmen 'den yeni albüm
Reynmen 'den yeni albüm
Kabızlığı bitiren mucize!
Kabızlığı bitiren mucize!
Yorgunluk ve halsizliği gidermenin sırrı burada!
Yorgunluk ve halsizliği gidermenin sırrı burada!
Mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Nusret'e New York'ta fareli protesto!
Nusret'e New York'ta fareli protesto!
Yorumlar