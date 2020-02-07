Isırgan otu neye iyi gelir toksinleri vücuttan atıyor!

Bilimsel adı Urtica Dioca olan ısırgan otu Latince'de "yanmak" anlamına geliyor. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'nın soğuk bölgeleri ve Kanada'da yetişen ısırgan otu sağlık açısından çok faydalı bir bitki. Vücutta biriken toksinlerin atılmasında mucizevi etkiye sahiptir. Elmaelma.com olarak ısırgan otunun daha önce duymadığınız faydalarını biraraya getirdik...

Eklem ağrılarına birebir

Isırgan eski çağlardan bu yana artrit tedavisi için kullanılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar, ısırgan otu yaprağı ekstraktının eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Vücudu toksinlerden temizliyor

Dekosifikasyon sağlayan bir besindir. Isırgan otu, tüketildikten 1 saat sonra vücutta biriken toksinleri temizler. Aynı zamanda bağırsak florasını dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır.

Alerjik reaksiyonları önler

Mevsimsel alerjiler, polen gibi bir madde vücudu histamin üretmek için tetiklediğinde ortaya çıkar. İnflamasyon, kaşıntı ve kurdeşen gibi alerjilerin karakteristik semptomlarına neden olan histamindir. Isırgan otu mevsimsel alerjiler için popüler bir tedavidir. Bilim adamları ısırganın vücuttaki alerjiye bağlı iltihabı azaltabildiğini öne sürmektedir.

Prostat tedavisi

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), erkeklerde prostat bezinin kansersiz olarak büyümesidir. Durum, çoğunlukla idrarda çeşitli sorunlara yol açan bazı semptomlara neden olabilir. Isırgan otu, hormon düzeylerini etkileyerek veya prostattaki hücrelerle etkileşime girerek BPH’li kişilerde prostat büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olabilir

Böbrekteki taşların atılmasına yardımcı

Isırgan otunun diüretik olması böbrek sağlığı için de önemlidir. Bu özelliği ile mesaneyi enfeksiyon ve ödemden koruyan ısırgan otu, böbreklerde taş-kum oluşumunu önler. Eğer taş ve kum var ise bunların dışarı kolayca atılmasını sağlar.

Sağlıklı saçlar

Isırgan otu, saç derisini besleyerek saçların daha sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Isırgan otunun içeriğindeki silis ve kükürt, saçların daha bakımlı, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.