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Diyet yaparken tatlı ihtiyacı nasıl giderilir şekersiz tatlı yapın!

Diyet yaparken pek çoğumuzun en büyük derdi tatlı krizleriyle baş etmek oluyor. Peki diyetteyken tatlı ihtiyacımızı nasıl karşılayabiliriz? İşte yanıtı...

Diyet yaparken tatlı ihtiyacı nasıl giderilir şekersiz tatlı yapın!
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Diyet yapan kadınları en fazla zorlayan şeyin tatlı yiyememek olduğunu biliyoruz. Ancak diyetinizi bozmadan da tatlı yemenin birçok yolu bulunuyor. Çok tüketildiğinde kilo alımına sebep olan tatlılar, nadiren yendiğinde diyette motivasyonu artırıyor. Peki diyeti bozmadan nasıl tatlı isteği giderilir? Detaylar haberimizde...

Diyet yapmak stresi azaltıyor

Tatlılar diyet listesinde tamamen yasaklanarak kilo vermeyi daha zor hale getirebiliyor. Gün içerisinde yaşanan tatlı krizleri ihtiyaç doğrultusunda giderilmezse kişi daha fazla yeme eğilimi gösterebiliyor ve sonra da diyeti bozabiliyor.

Şekersiz tarifler yapın

Diyet yaparken yemeklerinizi ve tatlılarınızı kendiniz pişirin. Böylece içeriğini bildiğiniz tatlıları tüketirken, gereksiz kalori almadan istediğiniz besini yemiş olursunuz.. Tatlılarınızı yaparken rafine şeker yerine alternatiflerden faydalanın. Hindistan cevizi şekeri, hurma şekeri, bal, pekmez veya meyveler kullanarak rafine şekeri uzaklaştırın. Böylece tatlıları gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise tatlı yaparken kullanacağınız sütün yağ oranı. Yağ oranı yüksek sütler yerine yağsız olanları tercih edebilir, süt şekerinden de uzak durmak isterseniz laktozsuz sütleri kullanabilirsiniz.

Sütlü tatlılardan yardım alın 

Sütlü tatlılar, hamur ve şerbetli tatlılara oranla daha az kalorilidir. Aynı zamanda içeriğinin yoğunluğu süt olduğu için besleyici özelliklere de sahip. Sütlü tatlılar düşük enerjiye sahip olduğu için kan şekerinde fazla dalgalanmaya da sebep olmazlar. Bu özelliği ille kilo verme sürecinde iyi bir destek olarak görülebilirler. Ancak yine belirtelim, doğru porsiyonlarda ve dengeli bir şekilde tüketildiği zaman bu işi görürler.

Tok karna tatlı tüketmeyin 

Diyet yaparken hangi tatlıyı yiyeceğiniz kadar, ne zaman yiyeceğiniz de oldukça önemli. Uzmanlar, tatlı tüketmek için en ideal zamanın yemeklerden birkaç saat öncesi ya da sonrası olduğunu söylüyor.

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