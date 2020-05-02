Fahriye Evcen'in beyaz kıyafetler içerisinde verdiği pozuna beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Fahriye Evcen, 6 yıldır reklam yüzü olduğu marka için verdiği bir pozu paylaşarak işbirliklerinin altıncı senesini kutladı. "Biz buna değeriz" diyerek bir marka için verdiği pozunu paylaşan Evcen'in fotoğrafına beğeni yağdı.

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı

Eşi ve çocuğuyla paylaşım yapmaya başlayan Fahriye Evcen'in "Çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede 146 binden fazla beğeni aldı. Burak Özçivit ise eşi paylaşım yapar yapmaz beğendi.

Burak Özçüvüt'le olan pozu 400 bin beğeni almıştı

Evcen, 5 gün öncede eşi Burak Özçivit'e sarıldığı fotoğrafı "Kalbim" notuyla paylaşmıştı. Çiftin samimi pozu ise bir milyon 400 bin beğeni almıştı.