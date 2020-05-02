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Ertuğrul Özkök'ün Gonca Vuslateri açıklaması şaşırttı dikizledim!

Sosyal medyadan canlı yayına konuk olan Ertuğrul Özkök, geçtiğimiz günlerde yatak odasından canlı yayın açan Gonca Vuslateri'nin evini dikizlediğini söyledi.

Ertuğrul Özkök'ün Gonca Vuslateri açıklaması şaşırttı dikizledim!
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Usta gazeteci Erturuğrul Özkök, Radyo D'nin Instagram canlı yayınında sevilen radyo programcısı Adem Metan'ın konuğu oldu. Karantinada döneminde ünlü isimlerin canlı yayınlarını izlediğini söyleyen ilginç bir itirafta bulunduÖzkök, geçtiğimiz günlerde yatak odasından canlı yayın açan Gonca Vuslateri'nin evini dikizlediğini söyleyerek şaşırttı. 

''Twitter'dan hiç hazetmiyorum''

Koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan Özkök, Instagram kullanmayı sevdiğini belirterek şunları söyled: "Allah'tan buraya siyaset sokmuyorlar. Twitter'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü trolleşti. İnsanların hakaret hakkı bir özgürlük olduğunu görüp herkesin herkese iftara attığı pislik bir hale geldik. Tamam bana göre tamam özgürlükler ama bana göre Instagram daha iyi. Burada centilmenlik var gibi insanlar buraya siyaset sokmuyor. Ben siyasetteki kutuplaşmadan dolayı hangi görüşten olursa olsun benim hoşuma gitmiyor artık."

Ertuğrul Özkök'ün Gonca Vuslateri açıklaması şaşırttı dikizledim!

''Gonca Vuslateri'yi dikizledim'' 

Benim yerim Instagram. Burada içim açılıyor. Bazen canlı yayına da giriyorum takip ediyorum. Koronavirüs bizi röntgenci hale getirdi. Karşı tarafta herkes açıyor yatak odasını. Geçenlerde Gonca Vuslateri açmış bende dikizledim evini. Millet gece iki de kahve molası yapıyor" dedi.

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