Popun kraliçesi Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Popun kraliçesi Madonna, sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Karantina süreci boyunca, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, "Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim" dedi. Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla "Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Koronavirüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur" paylaşımını yaptı.

Antikor testi nedir?

Antikor testleri vücudun önceden Kovid-19'la karşılaşıp karşılaşmadığını ortaya çıkarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, antikor testleri için "Pozitif test sonucu, vücudunuzda daha önceden Sars-CoV-2 virüsü kaynaklı bir enfeksiyon yaşandığını ortaya koyar" diyor.

Öte yandan vücutta antikor bulunmasının Kovid-19'a karşı ne derece bağışıklık sağladığı konusunda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.