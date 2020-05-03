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Kaya Çilingiroğlu koronaya karşı maske takanları eleştirdi seni koruyor mu?

Koronavirüs önlemlerine uymayarak maskesiz sokağa çıkan Kaya Çilingiroğlu, neden maske takmadığı sorusuna "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık verdi.

Kaya Çilingiroğlu koronaya karşı maske takanları eleştirdi seni koruyor mu?
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Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artırılmaya devam ederken bu önlemlerden biri de toplu olarak bulunan ortamlarda maske takılması zorunluluğu oldu. Ancak bazı ünlülerin bu kurala uymadığı ve buna rağmen kendilerini savunduğu da görüldü. Kaya Çilingiroğlu da o ünlülerden biriydi.

"Koronavirüs testi yaptırdım, negatif çıktı"

Maskesiz bir şekilde dışarıda görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirin neden maske takmadığına yönelik sorusu üzerine şunları söyledi: "Senin masken seni koruyor mu? Kimseye yaklaşmıyorum bir şey olmaz. Ayrıca ben koronavirüs testi de yaptırdım, negatif çıktı."

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