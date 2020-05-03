Karantinadaki Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını senelerdir yürüten ünlü sunucu, koronavirüs nedeniyle kızı ve annesiyle kendini karantinaya aldı. Uzun zamandır kimseye röportaj vermeyen Anlı, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sorularını yanıtladı.

"Yer silmekten 9 kilo verdim"

Kendisine yöneltilen sorulara evinin salonunda çektiği video ile cevap veren Müge Anlı, "Karantinada temizlik yapıyor musun?" sorusuna "Temizlik yapıyorum tabi. Ben annem temizlik yapmasın diye yapıyorum. Evde bir iş bölümü yaptık; annem yemek yapıyor, ben de genelde yerleri siliyorum. Bu yerleri silme mevzusu benim çok hoşuma gitti. Bu müthiş bir spormuş. Yer silmekten 9 kilo verdim. Ben paspasla değil elimle yerleri siliyorum. Hayatım boyunca ev işi yapanlara saygı duyuyordum şimdi daha çok duymaya başladım. Ama ev işi çok nankörmüş; yemek yapıyorsun bitiyor, temizlik yapıyorsun ertesi gün yine kirleniyor. Programda bile bu kadar yorulmuyorduk biz" şeklinde cevapladı.