Şeyma Subaşı yasak olmasına rağmen sevgilisi Guido Senia ile tatile gitti!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 büyükşehirde, şehirler arası yolculuk yasaklanmıştı. Ancak Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yasak tanımadı. Şeyma, sevgilisi Guido ile hafta sonu tatili için Çeşme'ye gitti.

Instagram paylaşımları ortaya çıkardı

Şeyma Subaşı'nı sahilde güneşlenirken çektiği fotoğrafları paylaşması ele verdi. Şeyma'nın Instagram hesabından Çeşme'den fotoğraflar paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. Herkes İstanbul'dan çıkmak yasakken, Şeyma'nın nasıl olup da İstanbul'dan Çeşme'ye tatile gidebildiğini merak ediyor.