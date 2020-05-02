Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. 45 gündür birlikte karantinada olan ikili, bu süreçte birbirlerini daha iyi tanıyarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: evlenmeye karar verdi. Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyor.

Evlenmeye karar verdiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Yılmaz, Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay'a evlilik teklifi etti. 28 yaşındaki Serenay ise teklifi kabul etti. Uzun bir süredir ikinci kez baba olmak isteyen Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyor.

"Bir türlü yenemedik şu çifti"

Geçtiğimiz günlerde okey masasında alnında iki tane okey taşı koyarak Cem Yılmaz'a poz veren Serenay Sarıkaya , bu anlarını Instagram hesabından paylaşarak "Fotoğraf: Cem Yılmaz. İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz. 4.0" notunu düimüştü.