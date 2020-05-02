search menu
search
close

Girit kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Sadece dört malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzet Ramazan sofralarınıza renk katacak, tadını damağınızda bırakacak. İşte yapılışı!

Girit kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!
-A A+

Sadece 4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? Ramazan sofralarınızı renklendirebileceğiniz bu tarif ağızda dağılan enfes yapısıyla tadını damağınızda bıraktıracak türden. Sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu tarife hayran kalacaksınız. 

Malzemeler:

200 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 paket vanilya
2,5 - 3 su bardağı un

Üzeri için:
1 su bardağı pudra şekeri

Evet, malzeme listesi sadece bu kadar, eksik değil. Sadece dört malzemeyle kurabiye yapılabileceğin en lezzetli kanıtlarını hazırlamaya hazır olun.

Nasıl Yapılır?

Bir karıştırma kabı çıkarın ve içine tereyağı, vanilya ve unun bir kısmını aktarın. Tüm malzemeler birbiriyle iyice karışana dek güzelce yoğurun. Kıvamına getirmek için kalan unu da azar azar ekleyin. Elde edeceğiniz yumuşak hamurun bulunduğu kabın üzerine streç film serin, buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru çıkarıp ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip üzerine bu hamur parçalarını şekil vererek yerleştirin. 180 derece fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında bir süre dinlendirip ilk sıcağını atmasını bekleyin, pudra şekerine bulayıp servis edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kinoanın bu faydasını duyan şaşıp kalıyor! Kinoanın bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Organik
Ünlü sunucu Müge Anlı ekranlara döneceği tarihi açıkladı! Ünlü sunucu Müge Anlı ekranlara döneceği tarihi açıkladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Emily bikini koleksiyonunu evden tanıttı! Pozlarıyla yürek hoplattı!
Emily bikini koleksiyonunu evden tanıttı! Pozlarıyla yürek hoplattı!
Korkudan tam 82 kilo verdi bikinili fotoğraflarını görenler şaşırıyor!
Korkudan tam 82 kilo verdi bikinili fotoğraflarını görenler şaşırıyor!
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Önceki Haberler
Bu tat bir harika: Bayat pide muhlaması!
Bu tat bir harika: Bayat pide muhlaması!
Usta gazeteciden bomba itiraf: Gonca'nın evini dikizledim!
Usta gazeteciden bomba itiraf: Gonca'nın evini dikizledim!
Fahriye'nin beyazlar içindeki son paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Fahriye'nin beyazlar içindeki son paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Karantinadaki Cem ve Serenay evlenmeye karar verdi!
Karantinadaki Cem ve Serenay evlenmeye karar verdi!
Nişanı evde yapacak olanlar için masrafsız dekorasyon tüyoları!
Nişanı evde yapacak olanlar için masrafsız dekorasyon tüyoları!
40.yaş gününü verdiği cesur pozla böyle kutladı!
40.yaş gününü verdiği cesur pozla böyle kutladı!
Doğum sonrası fotoğrafını paylaştı! İşte bomba detay!
Doğum sonrası fotoğrafını paylaştı! İşte bomba detay!
Survivor yarışmacısı "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi
Survivor yarışmacısı "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap verdi
Yorumlar