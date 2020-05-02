Girit kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Sadece 4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? Ramazan sofralarınızı renklendirebileceğiniz bu tarif ağızda dağılan enfes yapısıyla tadını damağınızda bıraktıracak türden. Sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu tarife hayran kalacaksınız.

Malzemeler:

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 paket vanilya

2,5 - 3 su bardağı un

Üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

Evet, malzeme listesi sadece bu kadar, eksik değil. Sadece dört malzemeyle kurabiye yapılabileceğin en lezzetli kanıtlarını hazırlamaya hazır olun.

Nasıl Yapılır?

Bir karıştırma kabı çıkarın ve içine tereyağı, vanilya ve unun bir kısmını aktarın. Tüm malzemeler birbiriyle iyice karışana dek güzelce yoğurun. Kıvamına getirmek için kalan unu da azar azar ekleyin. Elde edeceğiniz yumuşak hamurun bulunduğu kabın üzerine streç film serin, buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru çıkarıp ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip üzerine bu hamur parçalarını şekil vererek yerleştirin. 180 derece fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında bir süre dinlendirip ilk sıcağını atmasını bekleyin, pudra şekerine bulayıp servis edin.