Mayt akar nedir nasıl geçer yatağınızda milyonlarca var!

Evinizdeki yatakların milyonlarca küçük canavarla dolu olduğunu biliyor muydunuz? Evet adı mayt olan milyonlarca küçük canavardan bahsediyoruz. Elle temizleyemeyecek ya da bezle temizleyemeyecek kadar küçük olan bu canavarlardan nasıl korunabiliriz. İşte merak edilen sorunun yanıtı elmaelma.com'da.

Astım hastlaığına yol açıyor

1 gram tozun içinde 20 milyon civarında bulunan ve insan sağlığına ciddi zararları olan toz sandığınız bu canlıların adı 'mite'. Mite gözde kanlanma gibi ya da burunda kaşıntı gibi ilerleyen zamanlarda ise astım gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Beş yıllık bir yatakta on milyondan fazla 'Mite' var

Mite adı verilen bu ölü böcekler gözle görülmedikleri için insanların çoğu gece rahat bir şekilde uyuyor fakat hijyen açısından mite'lar insan sağlığını önemli derecede tehdit ediyor.

Yatağınızı düzenli olarak temizleyin

Hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanarak yatağınızdaki mite'ları \%10 civarında temizlemek mümkün. Fakat bu şekilde bile bunlardan tam anlamıyla kurtulabilmek mümkün değil. Bu nedenle her ay yatağınızı düzenli olarak temizlemekte fayda var.