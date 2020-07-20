Kilo verdiren besinler neler sabah yoğurt tüketmek kilo verdiriyor!

Kilo vermenin en önemli iki yolu beslenmeye dikkat etmek ve spordan geçiyor. Doğru besinleri, doğru zamanda tüketmek diyetinizde size inanılmaz bir kolaylık sağlar. Örneğin sabah erken saatlerde az bir miktar tüketilen yoğurt metabolizmanızı hızlandırır, daha çabuk kilo vermenizi sağlar. Kilo vermeye yardımcı olan besinleri haberimizde bulabilirsiniz...

Yumurta

Yumurta içerdikleriyle protein ve vitamin kaynağı bir besin. Yumurtayı sabah uyanır uyanmaz yerseniz gün boyu sizi tok tutacaktır. Bu şekilde daha uzun süre tok kalabilir, kilo verebilirsiniz.

Yoğurt

Sabah erken saatlerde, az miktarda tüketilen yoğurt, sindirim sisteminizi rahatlatır. Ancak reflü gibi mide ve gastrit rahatsızlığı olanlara yoğurt tüketimi önerilmez.

Kahve

Kahve, içindeki kafein oranı sebebiyle genellikle sağlıksız gözüyle bakılan kahve, aslında dünyadaki en iyi antioksidan kaynağıdır ve yağ yakmanıza yardımcı olur. Bu şekilde kilo vermenizi hızlandırır.

Yulaf ezmesi

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi enerji depolamanızı da sağlayacaktır.