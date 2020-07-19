YouTuber Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile el ele görüntülendi!

Fenomen Duygu Özaslan, bikinili pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer ediyor. Yeni bir aşka yelken açan Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile ilk kez görüntülendi.

El ele görüntülendiler

Haklarında çıkan aşk dedikodularının üzerinden çok geçmeden Özaslan ve Mutaf el ele görüntülendiler. Basketbolcu Can Maxim Mutaf, Urla'da bir şarap bağından çıkarken objektiflere takıldı.

Can Maxim Mutaf kimdir?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.94 metre boyunda ve 85 kilo. Babası Türk, annesi Rus kökenli. Mutaf'ın Rusya vatandaşlığı da bulunmaktadır. Can Maxim Mutaf'ın Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague'da 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır. Mutaf, şu anda Frutti Extra Bursaspor basketbol takımında kariyerini sürdürüyor.