Şeyma Subaşı'nın bir dergi kapağı için verdiği poz sosyal medyada gündem oldu!

Tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisine kapak kızı oldu. Subaşı'nın bikiniyle verdiği poz gündem oldu.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elle Türkiye ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, fotoğrafını ''Nasıl güzel bir çekim oldu bu! Hepinizi ellerine sağlık!" notuyla paylaştı.

Beğeni ve yorum yağdı

Elle Türkiye'nin kapak fotoğrafı için poz veren Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Subaşı'nın paylaşımına ünlü isimlerden yorum gelirken Didem Soydan'ın da yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.