Bikinili görüntülenen Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti!

Son dönemde ekranlardan uzak kalan oyuncu Bade İşçil'in oğlu Azur ile olan Bodrum tatili devam ediyor. İşçil, önceki gün oğluyla plajda görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Yalıkavak'ta bir plajda objektiflere takıldı.

Siyah bikinisi dikkat çekti

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta sezonu açan İşçil, tüm vaktini oğluyla geçiriyor. Tatilin keyfini çıkaran oyuncu, ara ara serinlemek için de denize girdi. İşçil sonrasında da duş alıp, plaja doğru geçti.