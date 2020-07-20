search menu
search
close

Bikinili görüntülenen Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti!

Oğluyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu Bade İşçil, bikinili görüntülendi. Ünlü oyuncu formda görüntüsüyle dikkat çekti.

Bikinili görüntülenen Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti!
-A A+

Son dönemde ekranlardan uzak kalan oyuncu Bade İşçil'in oğlu Azur ile olan Bodrum tatili devam ediyor. İşçil, önceki gün oğluyla plajda görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Yalıkavak'ta bir plajda objektiflere takıldı.

Siyah bikinisi dikkat çekti

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta sezonu açan İşçil, tüm vaktini oğluyla geçiriyor. Tatilin keyfini çıkaran oyuncu, ara ara serinlemek için de denize girdi. İşçil sonrasında da duş alıp, plaja doğru geçti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kilo vermek istiyorsanız bu yiyecekleri tüketin! Kilo vermek istiyorsanız bu yiyecekleri tüketin!
Diyet
Şeyma Subaşı'ndan dergi kapağı için bikinili poz! Şeyma Subaşı'ndan dergi kapağı için bikinili poz!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Hercai'nin yakışıklı oyuncusunun 120 kilo olduğu fotoğrafı g
Hercai'nin yakışıklı oyuncusunun 120 kilo olduğu fotoğrafı g
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Önceki Haberler
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Kahvaltı için krema dolu çikolatalı pişi tarifi!
Selülitli haliyle gündem olan Duygu, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!
Selülitli haliyle gündem olan Duygu, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!
Survivor şampiyonu Cemal, sakallarını kesti! İşte yeni imajı!
Survivor şampiyonu Cemal, sakallarını kesti! İşte yeni imajı!
Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı! Ahmet Kaya olayı değil!
Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını anlattı! Ahmet Kaya olayı değil!
Kim der ki 46 yaşında! Ünlü oyuncu bikinili pozuyla nefes kesti!
Kim der ki 46 yaşında! Ünlü oyuncu bikinili pozuyla nefes kesti!
Hayranları yalanlama bekliyordu! Hande, ayrılığı doğruladı!
Hayranları yalanlama bekliyordu! Hande, ayrılığı doğruladı!
İşte sivrisinek kaşıntısından kurtulmanın en etkili yolu!
İşte sivrisinek kaşıntısından kurtulmanın en etkili yolu!
Çayı hazırlayın: Şeftalili ters yüz kek
Çayı hazırlayın: Şeftalili ters yüz kek
Yorumlar