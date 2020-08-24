Fırında peynirli sandal biber nasıl yapılır üstelik çok pratik!

Akşam yemeğini hafif, doyuru ve bir o kadar da pratik yemekle geçirmek isteyorsanız doğru adrestesiniz. Tam da meyvesiminde olan lezzetli kapya biberleri peynirle doldurup fırına veriyoruz, ortaya çıkan benzersiz tadın keyfini çıkarıyoruz. En güzel sofralarınıza meze olacak ya da kahvaltıda size arkadaşlık edecek bu leziz güzellik sizi bekliyor. Şimdi gelin peynirli sandal biber nasıl yapılır birlikte bakalım!

Malzemeler:

7 adet kapya biber

1 kase rendelenmiş ezine peyniri

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

3 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı(biberlerin üzerine sürmek için)

Yapılışı:

Biberleri güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra, üstlerine bir fırça yardımı ile zeytinyağı sürün. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişmeye bırakın. Biberler pişerken iç harcını hazırlayın. Peynirleri, ince doğranmış taze soğanları, çörek otu ve yumurtayı bir kasede güzelce karıştırın.

Fırından aldığınız biberlerin üstünü kapatıp 10 dakika kadar bekletirseniz kabukları daha kolay soyulacaktır. Biberlerin kabuklarını soyun ve karınları yarıp sapını ve uç kısmını ayırmadan çekirdeklerini temizleyin. Çekirdeklerini temizledikten sonra içlerine hazırladığınız peynirli harcı doldurun ve 180 derece ısıtılmış sıcak fırına tekrar sürün. Peynirler eriyene dek yaklaşık 15 dakika daha pişirin. Dilediğiniz gibi servis edin. Afiyet olsun.