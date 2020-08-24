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Ev yapımı gofret nasıl yapılır mest eden tadıyla!

Sizi çocukluğunuza götürecek çıtır çıtır ev yapımı bir gofrete ne dersiniz? Ev yapımı gofretin tadı damağınızda iz bırakacak. İşte ev yapımı gofret tarifi...

Ev yapımı gofret nasıl yapılır mest eden tadıyla!
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Elmaelma.com olarak özellikle çocuklarınızın bayılacağı bir lezzet hazırladık: Ev yapımı gofret. İçerisinde katkı maddelerinin yer almadığı, kendi emeğinizle hazırlayacağınız ev yapımı gofret enfes tadıyla sizleri şaşırtacak. Bu son derece kolay atıştırmalığı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev yapımı gofret tarifi için mutfağa alalım sizleri...

Ev yapımı gofret malzemeler:

3 adet wasa
80 gram bitter çikolata
100 gram fındık ezmesi

Yapılışı:

Çikolatayı benmari usulü eritelim. İçerisine 2 kaşık kadar parçacıklı fındık ezmesi ekleyelim. Wasaları ortadan ikiye keselim. Aralarına fındık ezmesi sürelim.
Yani 3 kat wasa 2 kat fındık ezmesi olacak şekilde. Hazırladığımız gofretleri önceden hazırlanmış olduğumuz çikolata karışımına bulayıp dinlendirin. Afiyet olsun.

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