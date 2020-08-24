Sıla, arkadaşı Gözde Kansu'nun doğum gününü liseden fotoğrafıyla kutladı!

Ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu Gözde Kansu, bir zamanlar aynı sıraları paylaşıyordu. Ortaokul ve liseyi İzmir'de birlikte okuyan iki ünlü isimden Sıla, arkadaşı Gözde Kansu'nun doğum günü için yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

"11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz"

Arkadaşı Gözde Kansu ile ortaokulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına şu açıklamayı yazdı; "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz. 23/08/2020." Sıla'nın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

"Bu evinin anahtarı dedi"

Gözde Kansu ise Sıla ile anısını şu sözlerle anlatmıştı; "İzmir’de tiyatro yoktu. Biz Sıla ile hazırlık, ortaokul ve liseyi birlikte okuduk. Sonra o Bilgi Üniversitesi’ni kazandı ve İstanbul’a gitti. Doğum günümde aradı, “Hadi hocam, ne yapıyorsun sen hâlâ İzmir’de?” dedi. İstanbul’a geldiğimde otobüsten indim, Sıla valizimi elimden aldı, “Bu evinin anahtarı” dedi. Sonra Ahmet Gülhan’ın ‘Medya Medya Nereye? oyununda oynamaya başladım."