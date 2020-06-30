Kırmızı bikinisiyle poz veren YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medya platformu YouTube'da yıllardır çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan adından söz ettirmeye devam ediyor. Adı bir dönem Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle de anılan Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.

Cesur pozuyla ilgi odağı oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Özaslan, Şişli'de kirası 15 bin lira olan lüks bir rezidans taşınmıştı. Yeni evinden paylaşımlar yapmaya devam eden Duygu Özaslan, dün kırmızı bikinisiyle banyoda poz verdi. Özaslan'ın kalçasını çıkartarak verdiği pozu ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasında yer aldı.

İşte Duygu Özaslan'ın gündem olan pozları...