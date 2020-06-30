search menu
search
close

Kırmızı bikinisiyle poz veren YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medyada gündem oldu!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Duygu Özaslan ayna karşısına geçti. Özaslan'ın bikinili pozu gündem oldu.

Kırmızı bikinisiyle poz veren YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medyada gündem oldu!
-A A+

Sosyal medya platformu YouTube'da yıllardır çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan adından söz ettirmeye devam ediyor. Adı bir dönem Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle de anılan Duygu Özaslan, bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.

Cesur pozuyla ilgi odağı oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Özaslan, Şişli'de kirası 15 bin lira olan lüks bir rezidans taşınmıştı. Yeni evinden paylaşımlar yapmaya devam eden Duygu Özaslan, dün kırmızı bikinisiyle banyoda poz verdi. Özaslan'ın kalçasını çıkartarak verdiği pozu ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasında yer aldı.

İşte Duygu Özaslan'ın gündem olan pozları...

YouTuber Duygu Özaslan yeni taşındığı lüks rezidansa aylık 15 bin lira verecek!YouTuber Duygu Özaslan yeni taşındığı lüks rezidansa aylık 15 bin lira verecek!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
73'lük Fedon, geleneği bozmadı! Slip mayosuyla poz verdi! 73'lük Fedon, geleneği bozmadı! Slip mayosuyla poz verdi!
Magazin
Evde doğal yolla tüy sarartma yöntemleri! Evde doğal yolla tüy sarartma yöntemleri!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Kayalıklara bikinili uzanan Hamdi Alkan'ın kızı fiziğiyle nefes kesti!
Kayalıklara bikinili uzanan Hamdi Alkan'ın kızı fiziğiyle nefes kesti!
Yıllar sonra Cem Yılmaz Ahu Yağtu'nun boşanma nedeni ortaya çıktı!
Yıllar sonra Cem Yılmaz Ahu Yağtu'nun boşanma nedeni ortaya çıktı!
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
Saçlarını sarıya boyatan Emrata, transparan elbisesiyle göz doldurdu!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Kendall, iç çamaşırlı pozuyla ortalığı yıktı geçti!
Önceki Haberler
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Akciğerleri temizleyen mucize meyve!
Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajlarını ifşa etti!
Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın ihanet mesajlarını ifşa etti!
Yoga yapan Türkiye Güzeli, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Yoga yapan Türkiye Güzeli, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
O bir İngiliz kahvaltılığı: Crumpet
O bir İngiliz kahvaltılığı: Crumpet
Seks yaparken vajinanızdan sesler geliyorsa...
Seks yaparken vajinanızdan sesler geliyorsa...
Ferahlatan lezzet: Rokoko pasta
Ferahlatan lezzet: Rokoko pasta
Hem de ev usulü: Tavuklu tantuni
Hem de ev usulü: Tavuklu tantuni
Oturma odanızı baştan yaratın!
Oturma odanızı baştan yaratın!
Yorumlar