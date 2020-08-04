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Tarçınlı su nasıl yapılır kilo vermenin en hızlı yöntemi!

Fazla kilolardan kurtulmak hepimizin hayali! Ancak 2 haftada hızlı sonuç almak için tarçınlı suyu içmeyi deneyin. Tarçınlı su nasıl yapılır? İşte cevabı!

Tarçınlı su nasıl yapılır kilo vermenin en hızlı yöntemi!
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Günlük hayata hastalıklardan vücudu korumak için demlediğimiz çayların içine, yemeklerin ve tatlıların üzerine baharat olarak kullandığımız tarçın aynı zamanda fazla kilolardan da kurtarıyor! Şimdide kilolardan bir an önce kurtarmaya yardımcı olan tarçınlı su ile gözle görülür bir sonuç elde edebilirsiniz! Taçın zayıflatır mı? Tarçınlı su nasıl yapılır? Tarçınlı su kaç gün içilmeli? İşte tarçın ve kilo vermeye dair tüm merak ettiklerinizi elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

Tarçının yağ yakıcı özelliği ile kilo vermek bir hayli kolay bir hal alıyor. Özellikle bel gibi bölgesel yağların zorlayıcı zayıflama sürecinden sizi kurtaracak olan tarçınlı suyu aralık vermeden 2 hafta boyunca düzenli olarak tüketin!

TARÇINLI SU İLE NASIL KİLO VERİLİR?

Yaklaşık 2 hafta boyunca sistematik bir şekilde tüketildikten sonra gözle görülür bir sonuç elde edebilirsiniz. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan tarçınlı su hem sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak hem de vücuda fayda sağlıyor!

Malzemeler; 250 ml su, 1 tatlı kaşığı tarçın ya da toz çubuk yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Yapımı oldukça pratik olan tarçınlı su kürünü hazırlamak için suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ilave ettikten sonra kaynatın. Tarçınlı su kaynamaya başladıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Sabah uyanınca açken veya yatmadan hemen önce içilmesi öneriliyor. Düzenli olarak 2 hafta kadar içerseniz gözle görülür farkı görebilirsiniz. 

-Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan tarçınlı su aynı zamanda regl sancılarına da iyi geliyor. Yağ yakıcı özelliği ile kilo vermesi zor olan yağ yakıcı özelliği ile sindirim sistemi sorunlarına karşı kalkan oluyor.

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