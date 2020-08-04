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Fenomen Murat Övüç'den Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce polemiğe girdiği Yeşim Salkım'a sahnede küfür etti. Yeşim Salkım, Övüç'ün sözlerine sert tepki gösterdi.

Fenomen Murat Övüç'den Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür!
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Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayeti sonrası sosyal medyada yayılan videosu eleştirilerin odağı olmuş, Yeşim Salkım da Övüç'e sert tepki göstermişti. Övüç, şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi ise tepkilere neden oldu.

Yeşim Salkım'a küfür etti

Murat Övüç, sahnede yaptığı konuşmada, “Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o…” diyerek alenen Yeşim Salkım’a küfür etti.

Aynı küfrü art arda kullanan Övüç’e Yeşim Salkım’dan tepki geldi. Övünç, Salkım’a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin gülmesi dikkat çekti.

“Keşke ağzından çıkanı duysan”

Murat Övüç’ün kendisine küfür ettiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Salkım, “Yorum sizin… ‘Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana” dedi.

Murat Övüç'ü mahkemeye verdi

Yeşim Salkım, bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Övüç hakkında kendisine ettiği küfür nedeniyle dava açacağını duyurdu.

 

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