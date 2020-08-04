Yıldız Asyalı'dan ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya sosyal medyadan olay gönderme!

Evliliğini 1 ay sonra bitiren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından düğünlerinden çekilmiş bir kareyi paylaşarak altına, "İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim" notunu düştü.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı. Ayrılmalarının ardından nikah kıyılmadığını sadece düğün yaptığını açıklayan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.

Eski sevgiliye gönderme!

Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka ile düğünlerinde çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaşarak altına şu notu düştü: İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim.

İşte Yıldız Asyalı'nın o paylaşımı...