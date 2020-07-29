Yağ yakımını kolaylaştıran besinler ile fazlalıklardan kurtulun!

Vücutta atılması zor olan yağları yakmaya yardımcı olan mucize 4 besini elmaelma.com olarak sıraladık. Haliyle yaz mevsimindeyiz fit görünmek ve vücutta fazlalıkların olmasını istemediğimiz şu aylarda istediğimizi giymek ve istediğimiz kıyafeti alırken kilo problemini düşünmemek için günlük hayatınıza dahil edeceğiniz 4 süper besin ile vücuttaki fazla yağlarınızı kolaylıkla yakabilirsiniz. İşte vücuttaki fazla yağlardan kurtulmak için ihtiyacınız olan o besinler...

Yeşil çay; Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan yeşil çay içerisinde bulunduğu fenolik bileşenler sayesinde vücutta fazla yağın depolanmasını önleyerek yağ yakımını hızlandırıyor. Doktorunuzun herhangi bir nedenden dolayı yasaklamadığı taktirde yeşil çayı günde bir bardağı geçmeyecek şekilde içebilirsiniz.

Yoğurt; Günlük hayatta severek çok çeşitli besinler ile tükettiğimiz yoğurt özellikle karın çevresi yağlanmasını önlüyor. Yoğurdun içerisinde bulunan konjuge linoleik asit ile metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bir kase yopurdun içerisine bir çay kaşığı karabiber, zerdeçal ve keten tohumu ilave ederek yağ yakma etkisini hızlandırabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı; Günümüzde kozmetik dünyasından tutun beslenmeye kadar bir çok alanda faydası olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda vücuttaki yap yakımına da yardımcı oluyor. Gnüde iki yemek kaşığı kadar tüketerek metabolizmayı hızlandırabilirsiniz.

Tarçın; Gerek çayların içerisinde gerek yemeklerde kullandığımız tarçın vücutta yağ depolamasını önleyerek metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda tatlı krizlerinde tatlı arzusunuda azaltan tarçın tüketilmesi gereken önemli baharatlar arasında yer alıyor.