Aşık olma korkusu(filofobi) nedir kimseyi beğenmemenizin sebebi bu olabilir!

Tıp dilinde filofobi olarak adlandırılan aşık olma korkusu, kimseden etkilenememe, uzun bir ilişki kuramamanızın nedeni olabilir. Filofobi aşık olmaktan korkmak demektir, birliktelik yaşamaktan, birini hayatına almaktan ve bu durumun vereceği sorumluluklardan korkma ve kaçma halidir. İşte filofobiye dair merak edilen tüm bilgiler...

Filofobi nedir?

Filofobi, aşık olma korkusuna verilen addır. Filofobisi olan bir kişi, karşı cinsiyetten bir kişinin varlığında kaygı krizi benzeri duygular yaşar. Eğer bu durum devam ederse kişinin korkusu, duygusal bağlantısı olan kişilerden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu korkunun sebebi bilinmemekle beraber bazı uzmanlar kişinin başa çıkamadığı acı verici bir ayrılıkla ilişkili olduğuna inanıyor. Sebep ne olursa olsun kişinin bu fobinin üstesinden gelmesi ve normal ilişkiler yaşaması mümkündür.

Potansiyel bir partnerle ilişki kurma korkusuyla başlıyor

Bu fobi genelde potansiyel bir aşk partneriyle bir bağlantı kurma korkusuyla başlar ama şiddetli biçiminde, kişinin arkadaşları, ailesi ve başka kişilerden kaçınmasına neden olabilir. Başlangıcında, hoşlandığı bir kişiyle bir araya gelme kaygısı hissedebilir. Kalbi daha hızlı veya düzensiz atmaya başlayabilir ve midesi bozulabilir. Durumdan kaçma dürtüsü hissedebilir ve bazı vakalarda, karşı cinsen biriyle tanışma ihtimali olan durumlardan da kaçıverebilir.

Aşık olma korkusunu tetikleyen ne?

Filofobisi olan kişilerin geçmişte bir şey yaşadıkları için mi yoksa durup dururken filofobi sahibi oldukları tam olarak bilinmiyor. Ancak sizin hoşlandığınız, ama size yanaşmayan birinin filofobisi olup olmadığını değerlendirmeye alabilirsiniz.

Filofobi tedavi edilebilir!

Filofobisi olan bir kişinin bu korkunun üstesinden gelmesi mümkündür. Kişiye bunun üstesinden gelmesine yardım etmek için kullanılabilecek iki tedavi duyarsızlaştırma terapisi ve bilişsel davranış terapisidir. Bu iki terapi genelde birlikte kullanıldığında en fazla etkiyi gösterir. Sistemli duyarsızlaştırma terapisi filofobik kişiyi, o kişi buna hassassızlaşana kadar insanla etkileşime sokar. Terapist, bu etkileşimin benzerini yapmak için bilgisayar kullanır ve kişinin gerçek yaşam durumuna hazırlanmasına yardımcı olur.