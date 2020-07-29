Kolay tost tarifi pratik kahvaltı için doyurucu tarif!

Bazı zamanlar detaylı bir kahvaltı yerine pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz doyurucu bir lezzet ararız ya da acilen evden çıkmak zorunda kalanların aç karna dışarı çıkmak yerine kolay bir şekilde hazırlayıp dışarı tok çıkmanızı sağlayan kolay tost tarifini seçtik! Sizde yapılışı oldukça basit olan kolay tost tarifini deneyerek kahvaltı yapabilirsiniz!

Malzemeler; 1/4 adet bazlama ekmeği, 1/2 su bardağı kaşar peyniri, 4 dilim sucuk, 1 adet cherry domates, 1 tutam kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 1/2 çay kaşığı pul biber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Tostun sosunu hazırlamak için; bir kasede domates salçası, sarımsak, zeytinyağı, kekik ve pul biberi karıştırın. Çeyrek bazlama ekmeğini ortadan ikiye bölün ve hazırladığınız salçalı sosu iki bazlama ekmeğine de sürün.

Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri, kızarmış sucuk, ikiye bölünmüş cherry domates ve bir tutam kıyılmış maydanozu da serpiştirip açık tostları tost makinesine yerleştirin. Tost makinesini en yüksek ısıda çalıştırın ve kaşar peynirleri eriyip kızarmaya başlayana kadar tost makinesinin kapaklarını açmayın.

Kaşar peynirinin eridiğinden iyice emin olduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.