search menu
search
close

Kolay tost tarifi pratik kahvaltı için doyurucu tarif!

Bu sabah detaylı bir şekilde kahvaltı yapmak yerine pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolay tost ile kahvaltı yapmaya ne dersiniz? İşte tarifi...

Kolay tost tarifi pratik kahvaltı için doyurucu tarif!
-A A+

Bazı zamanlar detaylı bir kahvaltı yerine pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz doyurucu bir lezzet ararız ya da acilen evden çıkmak zorunda kalanların aç karna dışarı çıkmak yerine kolay bir şekilde hazırlayıp dışarı tok çıkmanızı sağlayan kolay tost tarifini seçtik! Sizde yapılışı oldukça basit olan kolay tost tarifini deneyerek kahvaltı yapabilirsiniz!

Malzemeler; 1/4 adet bazlama ekmeği, 1/2 su bardağı kaşar peyniri, 4 dilim sucuk, 1 adet cherry domates, 1 tutam kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 1/2 çay kaşığı pul biber yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Tostun sosunu hazırlamak için; bir kasede domates salçası, sarımsak, zeytinyağı, kekik ve pul biberi karıştırın. Çeyrek bazlama ekmeğini ortadan ikiye bölün ve hazırladığınız salçalı sosu iki bazlama ekmeğine de sürün.
Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri, kızarmış sucuk, ikiye bölünmüş cherry domates ve bir tutam kıyılmış maydanozu da serpiştirip açık tostları tost makinesine yerleştirin. Tost makinesini en yüksek ısıda çalıştırın ve kaşar peynirleri eriyip kızarmaya başlayana kadar tost makinesinin kapaklarını açmayın.
Kaşar peynirinin eridiğinden iyice emin olduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor! Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor!
Magazin
Ev fiyatında takı! Berkay'ın kolyesi fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı Ev fiyatında takı! Berkay'ın kolyesi fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı
Magazin
En Güncel Galeriler
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Gençliği kasıp kavuruyor: Seksting
Gençliği kasıp kavuruyor: Seksting
Önceki Haberler
Aşık olmaktan korkuyorsanız bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!
Aşık olmaktan korkuyorsanız bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!
Dondurmaya rakip: 4 malzemeli şekersiz pasta
Dondurmaya rakip: 4 malzemeli şekersiz pasta
Anne yemeği tadında: Fırında sebzeli misket köfte
Anne yemeği tadında: Fırında sebzeli misket köfte
Eser Yenenler gençlik fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı!
Eser Yenenler gençlik fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı!
Ünlülerin stilistinden: Kadınların gardrobunda olması gereken parçalar
Ünlülerin stilistinden: Kadınların gardrobunda olması gereken parçalar
Ezgi öfkeden çıldırdı! Şiddete karşı çıkarılmayan yasaya küfürlü tepki
Ezgi öfkeden çıldırdı! Şiddete karşı çıkarılmayan yasaya küfürlü tepki
İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşıyor!
İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşıyor!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin doktorundan sevindiren açıklama!
Kök hücre tedavisi gören Mali'nin doktorundan sevindiren açıklama!
Yorumlar