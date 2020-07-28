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Eser Yenenler yıllar önce çekilen pozunu paylaştı bir zamanlar ben de zayıftım!

Oyuncu Eser Yenenler, sosyal medya hesabından ergenlik dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı. Yenenler, paylaşımına "Bir zamanlar ben de zayıftım" notunu düştü.

Eser Yenenler yıllar önce çekilen pozunu paylaştı bir zamanlar ben de zayıftım!
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Kilolarıyla başı dertte olan Eser Yenenler, Youtube kanalında yayınladığı son videoda diyete başladığı 3 haftayı değerlendirdi. Yenenler, "Geçen hafta 3,5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor" dedi. Ünlü oyuncu bugün yıllar önce bir hayli kilo verdiği döneme ait bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

'Ben de bir zamanlar zayıftım'

Yıllar önce kilo vermeyi başarabildiğini söyleyen Eser, o döneme ait pozunu paylaştı ve "Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor" dedi.

Üç haftada 8 kilo verdi

137 kiloyla diyet ve spora başlayan Yenenler, üç haftada 8 kilo verdi ve 129 kiloya kadar düştü. Ünlü komedyenin hedefi 3 ayda 110 kiloya düşmek...

Yaşadığı olay kilo vermeye motive etti

Geçtiğimiz günlerde evde yaşadığı bir olayı anlatan sunucu, "Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim. Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum" demişti. 

 

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