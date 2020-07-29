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Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği ismi programına transfer etti!

Show TV ekranlarında yayınlanacak Vazgeçme programıyla Müge Anlı'ya rakip olan Didem Arslan Müge Anlı'nın "kardeşim" dediği Kebriye Koç'u ekibine dahil etti.

Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği ismi programına transfer etti!
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Habertürk TV'de tartışma programlarında yaptığı moderatörlük ile tanınan Didem Arslan Öztürk, Show TV'de hazırlayacağı Vazgeçme adlı realite programı ile ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olmaya hazırlanıyor.

Didem Arslan'ın Vazgeçme programı için deneyimli bir ekip kurulurken ekipte, Müge Anlı'nın eski çalışanları olan ve kendisine çok yakın isimlerinden bazılarının yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

Müge Anlı'nın 'kardeşim' dediği ismi ekibe dahil etti

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Nisan ayında sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala işten çıkartılan ve Didem Arslan'ın ekibine katılacak isimler arasında Müge Anlı'nın kendisine çok yakın olan, programının taşıyıcısı ve 'kardeşim' dediği bir Kebriye Koç da bulunuyor.

'Vazgeçme'den gazeteciliğe devam

Öte yandan Didem Arslan Yılmaz, programıyla ilgili Twitter'dan attığı tweette, "Yepyeni bir heyecanla sizlerle birlikte Show TV ekranlarında olacağım. Gerçeklerin peşinden gitmeye ve Vazgeçme'den gazetecilik yapmaya devam" dedi.

 

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