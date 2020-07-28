4 malzemeli şekersiz pasta nasıl yapılır serinleten tarif!

Yazın en çok tükettiğimiz tatlı olan dondurma, her ne kadar sütlü bir tatlı olsa da içerisindeki yüksek şeker oranıyla diyet yapanlar için uygun bir besin değil. Eğer siz de kalorisi düşük, kilo aldırmaya bir tatlı yapmak istiyorsanız 4 malzemeli şekersiz pastayı denemekte özgürsünüz! Sıcak günlerde ferah ferah tüketebileceğiniz bu enfes tarifi sizin için aşağıya bırakıyoruz. Hadi şimdi gelin 4 malzemeli şekersiz pasta nasıl yapılır birlikte bakalım!

Malzemeler:

2 su bardağı hindistan cevizi rendesi

2 tatlı kaşığı bal

3 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt

160 gram bitter çikolata (yüzde 60 kakao içeren)

Hazırlanışı:

Hindistan cevizini, süzme yoğurdu ve balı derince bir kasede güzelce karıştırın. Uygun boyutlardaki bir kabın içini streç filmle kaplayın ve içine bastırarak, Hindistan cevizli karışımı koyun. Çikolatayı benmari usulü ocakta eritin ve üstüne gezdirin. Buzluğa kaldırın ve minimum 4 saat kadar buzlukta donmasını sağlayın. Buzluktan aldıktan sonra üstünü doğranmış çileklerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...