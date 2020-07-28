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Ezgi Mola, kadına ve hayvana şiddete karşı çıkarılmayan yasaya küfürle tepki gösterdi!

Oyuncu Ezgi Mola, hayvan şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı düzenlenmeyen yasalara sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımla tepkisini gösterdi.

Ezgi Mola, kadına ve hayvana şiddete karşı çıkarılmayan yasaya küfürle tepki gösterdi!
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Pınar Gültekin'in ölümünden sonra toplumdaki şiddet olaylarına karşı tepki gösteren ünlülere Ezgi Mola da katıldı. Şiddete uğrayan tüm canlılar için tepkisini net bir şekilde ortaya koyan Ezgi Mola, çıkarılmayan yasalara için küfürlü bir paylaşım yaptı.

"Yazık ki ne yazık"

Hayvanlara ve kadınlara gösterilen şiddeti gören Ezgi Mola, öfkesini Twitter hesabından böyle kustu: "Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa biz k.çımızı yırtarken değişmiyorsa vardır birilerinin çıkarı... Zaman bize hepsini tek tek gösterecek ama yine olan mazluma, sesini çıkaramayana, çocuğa, hayvana, kadına olacak. Yazık ki ne yazık! Yazıklar olsun göz yuman, vicdanı kuruyan!"

Ezgi, bu sefer ağzını bozdu!

Bu paylaşımın ardından kendisine hayvana şiddet gösteren kişilerin videolarının atıldığını gören Mola, "Sevgili arkadaşlar kediyi canlı canlı yakıp videosunu çeken O.ç.'nu bana yollamayın olur mu! Benim artık akıl sağlığım bozuldu. Yasalar değişmedikçe, 14 yaşındaki kız hamileyken kimden diye sorulduğunda ya abimden ya dayımdan dedikçe! Köpek s..en O.ç.'ları ceza almadıkça ben ne desem boş" diyerek isyan etti.

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