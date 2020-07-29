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Kim Kardashian ile Kanye West arabada kavga ederken görüntülendi!

Boşanacaklarına dair haberlerin ardı arkası kesilmeyen Kim Kardashian ile Kanye West arabada kavga ederken görüntülendi.

Kim Kardashian ile Kanye West arabada kavga ederken görüntülendi!
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Kanye West, ABD başkanlığı adaylığı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Eşi Kim Kardashian ile aralarının bozuk olduğu bilinen Kanye West, arabada eşiyle tartışırken objektiflere yakalandı. O anlarda Kim'in gözyaşlarına boğulduğu anlarda Kanye'nin sinirli tavırları dikkat çekti.

Kanye, Kim'in kendisini aldattığını iddia etti

Kim Kardashian ve Kanye West'in arasının bir süredir kötü olduğu ileri sürülüyordu. 43 yaşındaki Kanye West, önceki gün Twitter üzerinden eşi Kim Kardashian'ı Meek Mill ile beraber olmakla suçladı.

Boşanmak istiyor

Ünlü rapçi, geçen hafta Twitter'da yaptığı açıklamalarda 1 yıldır Kim Kardashian'la boşanmaya çalıştığını yazıp, kısa süre içinde mesajını silmişti. West daha önce de başkanlık kampanyası için düzenlediği ilk mitingde eşinden kürtaj yaptırmasını istediğini söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu.

Kim'in annesine ırkçılık suçlaması

Kanye West, 2018 yılından bu yana Kim kardashian'dan boşanmaya çalıştığını da söylemişti. West, daha da ileri gidip kayınvalidesi Kris Jenner'ı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a benzetip ondan Kris Jong Un olarak söz etmişti. West, Kris Jenner'ı "Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan biri" olarak da adlandırmıştı.

Kim: Kanye West bipolar!

Bu olayların ardından bir açıklama yapan Kim Kardashian, eşi Kanye West'in bipolar bozukluğu olduğunu belirtip böyle durumlarda "Kendisini güçsüz" hissettiğini ifade etmişti. Kanye West de daha sonra Twitter üzerinden eşi Kim Kardashian'dan özür dilemişti.

 

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