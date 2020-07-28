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Fırında sebzeli misket köfte nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!

Fırında sebzeli misket köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Tadıyla büyüleyen fırında misket köfte tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Fırında sebzeli misket köfte nasıl yapılır anne eli değmiş gibi!
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Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız, köfte ve sebzelerin muhteşem uyumu olan fırında sebzeli misket köfteye sofralarınızda yer açın. Türlü mevsim sebzeleri kullandığımız bu tarife arzuya göre patlıcan, kabak gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz. Fırında sebzeli misket köfte tarifiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzeme listesi:

Misket köfteler için:

500 gram dana kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı köfte baharı
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
3 yemek kaşığı galeta unu
1 su bardağı un(köfteleri bulamak için)

Sebzeli karışım için:

2 adet patates(küp doğranmış)
1 su bardağı sıvı yağ(kızartma için)
1 adet kuru soğan
2 adet havuç
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 diş sarımsak
1/2 çay kaşığı karabiber
3 adet domates(soyulmuş ve küp doğranmış)
2,5 su bardağı bezelye

Hazırlanışı:

Un hariç tüm köftelik harç malzemelerini genişçe bir kaseye alarak yoğurun.
Tüm malzemeler birleştikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak şekil verin. Yuvarladığınız köftelerin her yerini una bulayın.
Tavaya sıvı yağı dökerek kızartma için ısıtın. Küp küp doğradığınız patatesleri sıvı yağda kızartın ve kızardıktan sonra bir kevgir yardımıyla tavadan alın.

Güzelce her tarafı kızarıncaya dek köfteleri tavada pişirin ve sonra kenara alın. Minik doğradığınız soğan ve havucu tavada kavurun. Üzerine domates, sarımsak, tuz, pul biber, karabiber ve domatesleri ekleyerek kavurmaya devam edin. Yarı pişmiş haldeyken kenara alın. Diktörgen bir fırın kalıbının tabanına kızarmış patatesleri koyun. Üzerine köftereleri yerleştirin ve bezelyeleri ekleyin. Bir kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırın. Üzerine domates,havuç ve soğanlı sebze karışımını dökerek güzelce karıştırın. Isıttığınız 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirin, sıcak servis edin. Afiyet olsun!

 

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