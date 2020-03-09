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Yaza formda girmenin sırları neler merdiven çıkmak yağ yakmanın en kolay yolu!

Yaşam tarzınızda yapacağınız basit değişikliklerle, beslenmenize de dikkat ederek hayal ettiğiniz yaz vücuduna kavuşabilirsiniz.

Yaza formda girmenin sırları neler merdiven çıkmak yağ yakmanın en kolay yolu!
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Kışın kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması, hareketsizlik gibi nedenlerle kilo alındığı bir gerçek. Başta kadınlar olmak üzere herkes yaza incecik ve sağlıklı bir bedenle girmek istiyor. Formda bir vücuda kavuşmak hayat tarzında yapılan küçük değişikliklerle aslında çok basit. İşte yaza formda girmenizi sağlayacak 9 yaşam tarzı değişikliği!

Su şişesini kullanın

Sırtınızdaki kasları güçlendirmenin en kolay yollarından biri de dumbell yerine su şişelerinden yardım almak. İlerleyen aşamalarda şişenizi su ile ağırlaştırmanız mümkün.

Merdiven çıkın

Merdiven çıkmak çoğumuz için yorucu ve üşendiğimiz bir aktivite olsa da günlük rutininize merdiven çıkmayı eklemelisiniz. Evinizde veya ofiste deneyebilirsiniz. Bu egzersiz tüm vücut yağlarınızı yakmanıza yardımcı olacaktır.

Yoga yapın

Her gün en az 10 dakika daha derin nefes almak için yoga duruşlarını deneyin. Düzenli yoga yaparsanız, enerji seviyeniz artar, bağışıklığınız güçlenir, iltihabınız azalır ve depresyonla kolayca savaşabilirsiniz.

Jumping Jack 

Jumping Jack egzersizini doğru yapabilmek için önce ayağa kalkın ve bedeninizi germeden dik bir pozisyon alın. Bacaklarınız hafif aralık olabilir, kollarınızı serbest bırakın. Ardından zıplayarak; aynı anda hem kollarınızı başınızın üzerine doğru kaldırmalı, hem de ayaklarınızı omuz hizasını geçecek şekilde açmalısınız.

Egzersiz sonrası beslenme

Egzersiz sonrası size anında enerji verecek meyve ve yoğurt karışımı smoothie deneyin. Bunun dışında haşlanmış yumurta, bakliyat, süzme peynir ve şekersiz taze mey suyu tüketebilirsiniz.

Ev temizliğini egzersizin bir parçası haline getirin

Evde temizlik yaparken bunu avantaja çevirebilirsiniz. Örneğin evde yerleri silmek, spor salonunda koşmaktan daha etkilidir, çünkü yağ yakımı daha yüksektir. Çekirdek kaslarınızı güçlendirebilir, bağışıklığını artırabilir ve esneklik kazanabilirsiniz. Ayrıca soğuk algınlığı, öksürük ve gribe yakalanma gibi riskleri de ortadan kaldırabilirsiniz

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