search menu
search
close

Gardıroptaki kötü koku nasıl geçer? Rutubeti önlemek için...

Gardırobunuzdaki kötü kokuların oluşumuna birçok şey sebebiyet verebilir. Peki bunlar nelerdir ve dolabınızın güzel kokmasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Gardıroptaki kötü koku nasıl geçer? Rutubeti önlemek için...
-A A+

Gardıroplar hem yazlık hem de kışlık giysilerin muhafaza eden kurtarıcılardır. Ancak kalın ve yünlü giysileri de depoladığınız gardıroplarınız da kapalı bir ortam olduğundan koku sorunu yaşamak olası bir durumdur. Giysiler güzelce havalandırılmadan dolaba yerleştirilirdiğinde ya da dolabınızın rutubetli bir ortamda bulunmasıyla bile oluşabilecek kötü gardırop kokusu nasıl giderilebilir? Oluşan kötü gardırop kokusu için rutin olarak yapılan gardırop temizliğinin dışında ekstra önerilere de ihtiyaç duyabiliriz. İşte sizler için gardırobunuzu misler gibi kokutacak öneriler burada...

Gardırop Kokusunu Önleme Yöntemleri

-Öncelikle dolabınızın içindeki tüm kıyafetleri çıkartın ve tüm dolabı sirkeli su ile temizledikten sonra sirke kokusunun da çıkması için dolabı kapaklarını açık tutarak iyice havalandırın.

-Gardıroplar için satılan kokulardan alabilirsiniz. Bu tarz kokuları sevmeyenler ise güzel kokulu sabunları giysilerin arasına koyarak gardırobu kötü kokusundan arındırabilirler.

-Gardırobunuzun güzel kokmasını istiyorsanız ayakkabı ve terliklerinizi hemen dolaptan uzaklaştırın. Ayakkabı ve terliklerinizi gardropta muhafaza etmeniz kötü kokulara sebebiyet verebilir. Ancak koyacak başka yer bulamıyorsanız kutulara koyarak ve ağzı açık olmayacak şekilde saklamalısınız.

-Kıyafetlerinizi nemli bir şekilde ya da ütüler ütülemez dolaba yerleştirmeyin önce biraz hava almalarını sağlayın. Kirlenmiş kıyafetlerinizle temiz kıyafetleri bi arada saklamamaya özen gösterin.

-Dolabınızdaki kullanmadığınız giysileri boşaltın ve dolabı çok doldurmayın. Fazla giysiler özellikle dolabın arkasında koku oluşumuna sebep olacaktır.

-Doğal içeriğe sahip sabunları toz haline getirerek ya da olduğu gibi kıyafetlerin arasında saklayarak ya da aktardan alacağınız lavantaları tül keselere koyup giysilerin arasına yerleştirerek hoş bir koku oluşmasını sağlayabilirsiniz.

-Oluşacak rutubeti önlemek için gardırobu direk dolaba yaslamak yerine mümkünse duvarla arasında biraz boşluk bırakmanız gerekiyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Yemek
Haluk Levent, Pınar'la ilgili tepki çeken paylaşımı silip özür diledi! Haluk Levent, Pınar'la ilgili tepki çeken paylaşımı silip özür diledi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Ahmet Dursun'un eşi Asena Demirbağ bakın kim çıktı!
Önceki Haberler
9 yıllık evlilikte ilk kriz! Yasemin eşini affetmedi!
9 yıllık evlilikte ilk kriz! Yasemin eşini affetmedi!
Pul pul dökülen cilt için doğal çözümler burada!
Pul pul dökülen cilt için doğal çözümler burada!
"Aramızda bir şey yok" diyorlardı dudak dudağa görüntülendiler!
"Aramızda bir şey yok" diyorlardı dudak dudağa görüntülendiler!
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Fatih Ürek filtre işini abarttı! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Fatih Ürek filtre işini abarttı! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde hüngür hüngür ağladı!
Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde hüngür hüngür ağladı!
Sabah kahvaltıları için tavaya yapışmayan pancake!
Sabah kahvaltıları için tavaya yapışmayan pancake!
İlişkide cinsellik önemli midir?
İlişkide cinsellik önemli midir?
Yorumlar