Gardıroptaki kötü koku nasıl geçer? Rutubeti önlemek için...

Gardıroplar hem yazlık hem de kışlık giysilerin muhafaza eden kurtarıcılardır. Ancak kalın ve yünlü giysileri de depoladığınız gardıroplarınız da kapalı bir ortam olduğundan koku sorunu yaşamak olası bir durumdur. Giysiler güzelce havalandırılmadan dolaba yerleştirilirdiğinde ya da dolabınızın rutubetli bir ortamda bulunmasıyla bile oluşabilecek kötü gardırop kokusu nasıl giderilebilir? Oluşan kötü gardırop kokusu için rutin olarak yapılan gardırop temizliğinin dışında ekstra önerilere de ihtiyaç duyabiliriz. İşte sizler için gardırobunuzu misler gibi kokutacak öneriler burada...

Gardırop Kokusunu Önleme Yöntemleri

-Öncelikle dolabınızın içindeki tüm kıyafetleri çıkartın ve tüm dolabı sirkeli su ile temizledikten sonra sirke kokusunun da çıkması için dolabı kapaklarını açık tutarak iyice havalandırın.

-Gardıroplar için satılan kokulardan alabilirsiniz. Bu tarz kokuları sevmeyenler ise güzel kokulu sabunları giysilerin arasına koyarak gardırobu kötü kokusundan arındırabilirler.

-Gardırobunuzun güzel kokmasını istiyorsanız ayakkabı ve terliklerinizi hemen dolaptan uzaklaştırın. Ayakkabı ve terliklerinizi gardropta muhafaza etmeniz kötü kokulara sebebiyet verebilir. Ancak koyacak başka yer bulamıyorsanız kutulara koyarak ve ağzı açık olmayacak şekilde saklamalısınız.

-Kıyafetlerinizi nemli bir şekilde ya da ütüler ütülemez dolaba yerleştirmeyin önce biraz hava almalarını sağlayın. Kirlenmiş kıyafetlerinizle temiz kıyafetleri bi arada saklamamaya özen gösterin.

-Dolabınızdaki kullanmadığınız giysileri boşaltın ve dolabı çok doldurmayın. Fazla giysiler özellikle dolabın arkasında koku oluşumuna sebep olacaktır.

-Doğal içeriğe sahip sabunları toz haline getirerek ya da olduğu gibi kıyafetlerin arasında saklayarak ya da aktardan alacağınız lavantaları tül keselere koyup giysilerin arasına yerleştirerek hoş bir koku oluşmasını sağlayabilirsiniz.

-Oluşacak rutubeti önlemek için gardırobu direk dolaba yaslamak yerine mümkünse duvarla arasında biraz boşluk bırakmanız gerekiyor.