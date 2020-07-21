Fatih Ürek, Seda Sayan'la olan fotoğrafına uyguladığı filtre ile takipçilerinin diline düştü

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Arkadaşlarıyla tatil yapan Ürek, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ürek son olarak yakın dostu Seda Sayan'la bir fotoğraf paylaştı.

Photoshop'u abartınca takipçilerinin diline düştü

Fatih Ürek'in "Çok özlemişim canım benim" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafı gören sosyla medya kullanıcıları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Fotoğrafa uyguladığı filtreyi fazla kaçıran Ürek'in Seda Sayan'la aşırı benzerliği takipçilerini şaşırttı.

İkilinin pozunda özellikle dişlerin benzerliği nedeniyle "Tavşan kardeşler" gibi ilginç yorumlar geldi.