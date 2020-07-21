Basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme'de öpüşürken görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda birlikte oldukları söylenen ancak iddiaları yalanlayan Cedi Osman ve Ebru Şahin ikilisi, kısa bir süre sonra Çeşme'de el ele görüntülendi. Tatillerine devam eden çift bu defa öpüşürken yakalandı.

1 haftalık aşk

1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün Fly-Inn Beach'teydi. Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman'la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.

Yardımcısı nöbet tuttu

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.