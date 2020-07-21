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Tavaya yapışmayan kolay pancake tarifi!

İlk defa deneyecek olanlar için tavaya yapışmayan kolay pancake tarifini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik!

Tavaya yapışmayan kolay pancake tarifi!
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Sabah kahvaltılarınıza dahil edebileceğiniz evde ilk defa deneyecek olanlar için kolay pancake tarifini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! Sizde evde acaba yakar mıyım korkusunu düşünmeden lezzetini damaklarda bırakan reçel çikolatanın inanılmaz yakıştığı pancake tarifini yapabilirsiniz. İşte evde kolay tavaya yapışmayan pancake tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler.

Malzemeler; 1,5 - 2 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 3/4 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilk defa pancake yapacaklar için yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Yumurta ve toz şekeri bir kabın içerisine çırpın. Üzerine süt, yoğurt, kabartma tozu ve vanilya ilave ederek çırpın. Azar azar un ilave edin ve çırpın. Akışkan kıvamlı bir pankek (pancake) harcı elde edin. Tavayı hafif yağlayıp ısıtın. Hazırladığınız harçtan kepçe yardımıyla tavaya minik yuvarlaklar halinde dökün. Bir yüzeyi pişip üzeri kuruyunca çevirin ve diğer yüzeyi pişirdikten sonra üzerini süsleyerek aifyetle sabah kahvaltılarınıza dahil edebilirsiniz.

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