Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Show dünyasında "Huysuz Virjin" karakteriyle önemli bir yer edinmiş olan Seyfi Dursunoğlu'nun için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene katılanlar arasında sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları vardı. Dursunoğlu'nun sevenleri tabutunun başından ayrılmadı. Usta sanatçının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Armağan Çağlayan'a sarılıp hüngür hüngür ağladı.

"Ölümü ona hiç yakıştıramadık"

Gülben Ergen o anlarda kendisine uzatılan mikrofonlara, "Çocuklar çok üzgünüz, diyecek hiçbir lafımız yok. Acımız çok fazla. Ölümü ona hiç yakıştıramadık. Çok değerli bir büyüğümüz. Onu böyle görmek çok acayip bir şey" dedi.

Ergen, sosyal medyada duygu dolu bir mesaj yayınlamıştı

Ergen, Dursunoğlu'nun yaşamını yitirdiği gün Instagram hesabından duygu yüklü bir mesaj paylaşarak, "Eşi benzeri olmayan canım Seyfi Dursunoğlu, kelimeler o kadar yetersiz ki. Yeri doldurulamayacak, taklitleri hep aslını yaşatacak gerçek bir yıldız. Bu ülkede en zoru başaran, her seferinde ayakta alkışlanan bir doğaçlama profesörü, emekçi, canım büyüğüm, değerli hocam benim" ifadelerini kullanmıştı.