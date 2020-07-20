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Patlıcan kapama nasıl yapılır leziz mi leziz!

Patlıcan kapama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Patlıcanın en lezzetli hali patlıcan kapamayı mutlaka deneyin. İşte patlıcan kapama tarifi...

Patlıcan kapama nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Görseliyle, lezzetiyle tadına doyamayacağınız bir tarif hazırladık. Patlıcan kapama, herkesin ilgisini çekecek, son derece lezzetli yemeklerden. Yapılışıyla sizi yormayacak, enfes patlıcan kapamayı sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. Gösterişli sunumu ve eşsiz lezzeti ile hem gözleriniz hem de damaklarınız şenlenecek. Patlıcanın her halini sevenlerin ayrı bir keyifle yiyeceği patlıcan kapama nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım...

Malzemeler:

7 adet patlıcan
5 adet patates
400 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet kapya biber
1 adet domates
2 diş sarımsak
1/2 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı su

Yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyarak ince uzun şeritler halinde kesin. Limonlu suya basın. Patatesleri soyun ve halka halka dilimleyin. Patatesleri ve patlıcanları kızartın. Bir tavada soğan, sarımsak ve biberi kavurun. Kıymayı ve yarım çay bardağı suyu ekleyin, kavurmaya devam edin.

Bir kaseyi patlıcan ile kaplayın. Birkaç parça patates koyun. Ortasına kıymalı harçtan koyup, kenardan sarkan patlıcanları üstüne kapatın. Fırın tepsisine ters çevirip dizin ve üzerilerine halka halka doğradığınız domatesleri koyarak kürdan takın. Salçalı su yaparak üzerilerine gezdirin. 200 derecede 20 dakika pişirin.

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