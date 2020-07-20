Elmalı pasta nasıl yapılır yarım saatte lezziz tarif!

Anne eli değmiş gibi evde kendi elmalı pastanızı yapabilirsiniz. Elmaelma.com olarak evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz elmalı pasta tarifini paylaştık. Çocukluk yıllarında altın günlerinin aranan tatlı lezzetini anne eli değmiş gibi elmalı pasta yapmak için aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.

Malzemeler; 3 su bardağı un, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 200 gram margarin, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 4 adet rendelenmiş elma, 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı pudra şekeri yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Elmalı harcı hazırlamak için; rendelenmiş elmaları, toz şeker ve tarçın ilavesiyle elmalar suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika kavurun. Soğuması için bir kenarda bekletin. Yumurta ve pudra şekerini oval bir kapta karıştırın. Yoğurdu, oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini, vanilyayı, unu ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurun dörtte birini ayırın ve bir kenarda bekletin. Geri kalan kısmını unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla 1- 2 cm. kalınlığında açın. Açtığınız hamuru yuvarlak fırın tepsisi ya da tart kalıbına dikkatlice alın. Hazırladığınız elmalı harcı üzerine yayın.

Ayırdığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve mutfak tezgahı üzerinde avuç içinizle bastırarak ince uzun çubuklar halinde açın. Hamur parçalarını, elmalı pastanın üzerine kafes görüntüsünü alacak şekilde yerleştirin. Hamurların bağlantı noktalarına yapışması için hafifçe bastırın. Elmalı pastayı, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri eleyin ve dilimledikten sonra afiyetle sofralarınıza dahil edebilirsiniz.