Cilt soyulmasının nedenleri neler güneş yanıkları sebebi!

Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun süre güneşe maruz kalmak ciltte yanma ve soyulmaya yol açıyor. Yazın çokça karşılaşılan bu sorunun çözümünü doğal yollarla gidermeniz ise mümkün. Cildinizin ihtiyacı olan nemi zeytinyağı, salatalık ve süt sayesinde tekrar elde edebilirsiniz. İşte cilt soyulmalarına iyi gelen doğal yöntemler ve uygulanışı...

Salatalık

Salatalık cilt soyulmaları için etkili bir doğal yöntemdir. Salatalık, içeriğindeki yüksek su içeriği sayesinde cilde ihtiyacı olan nemi kazandırır. Tahriş olmuş, pul pul dökülmüş cildi yatıştırır. Ayrıca cildi onarmaya yardımcı olan C vitamini içerir.

Nasıl uygulanır?

Bir salatalığı rendeleyip ezin ve yüzünüze uygulayın. Yüzünüzde 15-20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın. Bu uygulamayı günde 2 kez yapabilirsiniz. Alternatif olarak yarım su bardağı rendelenmiş salatalığa her birinden birer kaşık olmak üzere yoğurt ve bal ilave edin. Bu karışımı 20 dakika kadar yüzünüzü başka bir şeyle örtmeden uygulayın. Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayabilirsiniz. Bu yüz maskesini günde bir kez kullanın.

Süt

Cilt soyulmalarından kurtulmak için bir diğer yöntem ise süt. Sütteki yağ kuru ve soyulmuş ciltler için doğal bir nemlendirici görevi görür. Ayrıca süt, içerisinde bulunan laktik asit sayesinde ölü deri hücrelerinden kurtulmaya yardımcı olur.

Uygulanışı; Soğuk süt içerisine bir bez batırın ve ardından fazla gelen sütü sıkarak akıtın. Bezi, yaklaşık 10 dakika yüzünüzde tutun. Cildiniz sağlıklı görünene kadar bunu günde 3 kez tekrarlayın.

Zeytinyağı

Soyulan cildi nemli tutmak ve sağlığına kavuşması için zeytinyağı oldukça önemlidir. Zeytinyağı harika bir doğal nemlendiricidir. Kuru ve soyulan ciltler için nemlendirici etki gösteren ve cildi besleyen yağ asitleri içerir. Cildi mantolayarak nemini hapseder. Zeytinyağında bulunan E vitamini de cildin iyileşmesine yardımcı olur.

Uygulanışı; Zeytinyağına batırdığınız parmak uçlarıyla yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapın. Cildiniz sağlığına kavuşana kadar bunu günde en az 3 kez yapın. Ayrıca kalın bir macun oluşturmak için 2 çorba kaşığı tuzu yeterli zeytinyağı ile karıştırın. Ölü cilt hücrelerini pul pullamak için bu macunu bir yüz fırçası olarak kullanın. Yıkayın ve biraz nemlendirici uygulayın. Bunu cildiniz tamamen iyileşene kadar haftada bir kez yapın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi güneş yanığı, sedef hastalığı veya egzamadan dolayı yüzde oluşan döküntülerin tedavisinde etkilidir. Cildin pH'sını artmasını sağlayarak kuru ve pul pul olan ciltlerin tedavisini kolaylaştırır. Ayrıca elma sirkesinde bulunan asetik asit, kaşıntı ve iltihaplanmaya karşı etkilidir.

Nasıl uygulanır?

1 çay kaşığı elma sirkesini 1 su bardağı suya ekleyin. Bir pamuk kullanarak karışımı yüzünüze sürün. 10 dakika kadar bekletin. Ardından soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Cildinizi kurutarak, cildinize hafif bir nemlendirici uygulayın. Günde bir veya iki kez tekrar edebilirsiniz.