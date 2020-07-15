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Yalıkavak'ta görüntülenen Onur Büyüktopçu, aldığı kilolarla dikkat çekti!

Onur Büyüktopçu, yaz sezonunu Bodrum, Yalıkavak'ta açtı. Arkadaşlarıyla denize girerken görüntülenen ünlü oyuncunun aldığı kilolar gözden kaçmadı.

Yalıkavak'ta görüntülenen Onur Büyüktopçu, aldığı kilolarla dikkat çekti!
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Sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Arkadaşları ile Yalıkavak'ta tatilde olan ünlü sunucu aldığı fazla kilolar ile dikkat çekti.

Karantina ona yaramadı

Yalıkavak'ta bulunan bir beachde görüntülenen ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, aldığı fazla kilolarla hayranlarını şaşırttı. Eski fit görünümünden bir hayli uzakta olan Büyüktopçu son olarak Çarkıfelek programında sunuculuk yapmıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada karantina kilo aldığını söylemişti.

Onur Büyüktopçu kimdir?

Onur Büyüktopçu (doğum- 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmaktadır.Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

 

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